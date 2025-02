Ilfattoquotidiano.it - I Coma Cose a Sanremo 2025: “Al Festival è successo un paio di volte, ti mandi a fanc**o e poi basta”. Così la loro storia d’amore passa dall’Ariston per la terza volta

Per molti artisti, fare musica è anche amore. Ma non sempre il vero amore si trova nella musica. Per i, la seconda affermazione non vale. Perché Francesca Mesiano (California) e Fausto Zanardelli (Lama), illegame, lo hanno creato suonando e cantando insieme. Prima per le strade di Milano. Poi, pian piano, su palchi sempre più grandi. Quest’anno sono in gara aldiin carriera, con il brano “Cuoricini”. Nella città dei fiori si erano promessi di sposarsi. A ottobre 2024 hanno tenuto fede allaparola, con una cerimonia intima e poco formale. Al teatro Ariston, adesso, tornano da marito e moglie. È un cerchio che si chiude. Perché ahanno cantato ilamore con “Fiamme negli occhi” (2021) e lacrisi di coppia con “L’Addio” (2023).