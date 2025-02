Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Pisa-Cittadella

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 - Contro ilper un mese di passione al termine del quale si faranno i conti per il campionato Cadetto. Ecco iper nonuna partita che promette scintille. LA CORSA ALLA SERIE A -, Sassuolo e Spezia proseguono a braccetto la loro marcia verso la Serie A. La Cremonese, al quarto posto, continua ad arrancare e i playoff, ancora una volta, rischiano di non disputarsi. I neroverdi hanno già 18 punti di vantaggio sulla quarta, ilne ha 16 mentre lo Spezia è già a +11. Se si procederà di questo ritmo ci sarà ben poco da fare per le avversarie. LE ASSENZE - I nerazzurri dovranno rinunciare ancora una volta a Marin, alla seconda giornata di squalifica da scontare, oltre a Touré, anch'esso appiedato per un turno dal giudice sportivo. Non è ancora arrivato inoltre il momento di Tramoni, alla quarta partita out per infortunio.