Quotidiano.net - I cinque migliori prodotti Amazon da acquistare oggi

Leggi su Quotidiano.net

ha messo in in offerta diversidel proprio catalogo; sono tutti (o quasi) pensati per la smart home; di fatto, sono perfetti per rendere la tua casa più smart, sicura e tecnologicamente avanzata. Se desieri migliorare l’intrattenimento domestico rendendo “tech” una vecchia TV con lo streaming in alta definizione potraiuna Fire TV Stick, o se vuoi controllare i tuoi dispositivi con comandi vocali ti consigliamo uno smart speaker Echo Show, ma non solo. Ci sono anche dispositivi per la scrittura digitale e per prendere appunti sul lavoro o all’università (citiamo il Kindle Scribe) e, perché no, anche citofoni che permettono di rispondere dall’app del telefono (Ring Intercom) e videocamere di sorveglianza Blink a pochissimo. Ma attenzione: le promozioni durano solo poche ore, quindi affrettati.