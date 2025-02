Ilgiorno.it - "I black-out danneggiano case e negozi"

Raccolta di firme a Pregnana Milanese per denunciare i continui-out cheresidenti e commercianti e chiedere al Comune di farsi portavoce del problema nei confronti del gestore dell’infrastruttura elettrica. Il problema è noto da tempo, tant’è che qualche mese fa il sindaco pregnanese Angelo Bosani, insieme ad altri sindaci del territorio, avevano scritto una lettera all’azienda elettrica per lamentare i continui sbalzi di corrente. L’azienda si era assunta l’impegno di monitorare la situazione e intervenire. Purtroppo però negli ultimi mesi nella zona di Via Roma e nelle vie limitrofe residenti e commercianti stanno vivendo una situazione ancora più grave e insostenibile:out elettrici frequenti e prolungati, che paralizzano la vita quotidiana e le attività economiche.