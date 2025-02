Ilfattoquotidiano.it - “I bianchi lo usano per spaventare i neri. Sto dalla parte di Puff Daddy e troveremo chi lo vuole incastrare”: Kanye West si schiera apertamente

, dopo aver stupito sul red carpet de Grammy Awards con Bianca Censori praticamente nuda, si ètoa favore di, in carcere a Brooklyn per le accuse di violenza e traffico sessuale.non sono mai stati grandi amici, ma la sua voce è una delle pochissime che si è levata a favore dell’ex magnate nell’occhio del ciclone.Nemmeno il suo grande amico Jay-Z si è esposto in questo modo. Su Xha esordito con un laconico: “ti amiamo. Chi è che? Dobbiamo trovarli ok, è cool giocare a modo nostro. Ho appena scoperto chenon può ricevere denaro né guadagnarne mentre è imprigionato. Allora manderò la metà dei suoi soldi a Justin (Bieber, ndr. L’ex pupillo di, indicato come una delle sue possibili vittime delle molestie sessuali, ndr)”.