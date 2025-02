Gqitalia.it - I 20 smartwatch del momento che ti renderanno la vita molto, ma molto più semplice

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.I migliorici tengono aggiornati sui nostri impegni, ci dicono se ci muoviamo a sufficienza e ci danno un'analisi dettagliata dei parametri principali della nostra salute, oltre a tenere memoria degli allenamenti che abbiamo fatto insieme a un monitoraggio completo di stress, sonno, battito cardiaco e tanto altro ancora. Rispetto a qualche anno fa, insomma, gli orologi smart non sono più degli esercizi di stile inutili e fanfaroni ma rappresentano un buon modo per aiutarci a gestire i nostri impegni in maniera facile e veloce.A maggior ragione nel 2025, che si prospetta come uno degli anni più interessanti nel panorama: un po' perché si attende l'Apple Watch X, che dovrebbe dare una bella scossa al settore, ma soprattutto perché i grandi big del settore dovranno continuare ad aggiornare i propri modelli dopo il boom di vendite degli ultimi due anni.