Hokusai rush finale per la mostra Orari più lunghi e sconti-studenti

per ladia Palazzo Blu che si conferma attrattore di visitatori da tutta Italia. "Siamo sugli 85mila visitatori per il maestro giapponese, ben oltre quindi le più rosee aspettative": dice il presidente di Palazzo Blu Cosimo Braccitorsi. Altre novità per lo scampolo di giorni rimasti per la vista (finisce il 23 febbraio) sono: i nuovi(anche per nottambuli), gliagliuniversitari e gli addobbi in tema nipponico dei lungarni, Corso Italia e Borgo Stretto abbellito da ombrellini in stile giapponese e sospesi in aria. Veniamo agli: per venire incontro alle tante richieste dei visitatori che stanno arrivando in questi giorni e considerato che lanon sarà prorogata, si è stabilito di allungarne l’o di apertura dei weekend nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire da venerdì 7 febbraio e fino al termine della