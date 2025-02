Game-experience.it - Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo con una versione estesa del primo capitolo presso Avalanche, rivela Bloomberg

Dopo il successo straordinario di, che ha venduto oltre 24 milioni di copie, era logico cheSoftware facesse partire il prima possibile lodel suo seguito.La notizia arriva da, con Jason Schreier che hato anche un altro progetto legato all’universo di Harry Potter: una“espansa” del. I dettagli su questa edizione sono ancora scarsi, ma potrebbe trattarsi di un aggiornamento con nuovi contenuti o di un miglioramento tecnico per future piattaforme, come la vociferata Nintendo Switch 2.Questa nuova indiscrezione arriva comunque in un periodo complesso per Warner Bros. Games, che ha recentemente subito pesanti perdite finanziarie. Titoli come Suicide Squad: Kill the Justice League e Harry Potter: Quidditch Champions si sonoti dei flop, portando la compagnia a ridimensionare le proprie ambizioni e a concentrarsi su franchise più sicuri.