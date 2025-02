Sport.quotidiano.net - Hockey in Line. Ferrara Hockey affronta Riccione

Ilalla ricerca punti per risalire la classifica. Al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ la squadra allenata da Giulia Dalla Ba’domenica alle 19 il. L’obiettivo è quello di confermare i progressi visti nelle prime due partite del nuovo anno, con vittoria e sconfitta 3-2 domenica scorsa con la prima del campionato. "Un risultato troppo severo per quello che si era visto in campo per la formazione di casa, che ha giocato alla pari con qualche occasione in più degli ospiti. Prima tempo che si era chiuso sul 2-0 in favore di Camaiore. Peccato che a una cinquantina di secondi dalla fine un tiro da lontano del Camaiore si insacca nella porta ferrarese dando il terzo goal e vittoria al Camaiore". Una classifica che al momento vede al comando proprio la capolista indiscussa Camaiore a 21 punti, formazione che ha vinto domenica scorsa con il Warriors, mentre ilsi trova al quarto posto con 13 punti.