Ferraratoday.it - “Ho solo difeso un cane”. Educatrice cinofila colpita in strada con calci e pugni

Leggi su Ferraratoday.it

Un’aggressione in piena regola, con uno nella schiena e un pugno. Tutto per averi diritti di un. E’ quanto sarebbe accaduto giovedì sera, poco prima delle 20, in una traversa di via Bologna: ua vicenda che ha come protagonista – nel ruolo della vittima – un’