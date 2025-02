Sololaroma.it - Hellas Verona-Atalanta, il pronostico di Serie A: Gasperini cerca la goleada

Leggi su Sololaroma.it

La 24ª giornata diA è alle porte e la sfida tra, che andrà in scena alle ore 15:00 dell’8 febbraio. Una partita importante per le due squadre, in particolar modo per la Dea diche potrebbe approfittarne per arrivare a -1 punto dall‘Inter, che ha fallito nel recupero contro la Fiorentina. Il match si terrà allo stadio Marcantonio Bentegodi e a dirigere il match ci sarà Simone Sozza, con Marini e Mariani al VAR., come arrivano le due squadre al matchL’, dopo aver vinto contro il Monza e pareggiato contro il Venezia si ritrova nuovamente di fronte ad una big, con l’intenzione di trovare punti importanti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. I 23 punti infatti non fanno stare sereni gli uomini di Zanetti che comunque si trovano a soli +3 dalla zona retrocessione.