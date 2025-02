Biccy.it - Helena fa un brutto scivolone e viene riempita di critiche

Leggi su Biccy.it

In questi cinque mesi di Grande Fratello abbiamo imparato a conoscerePrestes, che quando è presa dall’agitazione parla senza pensare troppo a quello che dice (come quando ha offeso pesantemente alcune concorrenti dopo numerose provocazioni ricevute).Ieri sera durante l’ultima puntata del GF Zeudi Di Palma ha ammesso di non credere troppo alla coppia formata dalla Prestes e Javier Martinez ed ha anche aggiunto che secondo lei questo flirt non durerà: “Non credo che questa coppia duri. Lui lo vedo molto confuso e deve analizzarsi bene. Non riesco più ad essere amica di lei, all’inizio abbiamo avuto un flirt e poi non ho la necessità di essere sua amica. Non posso essere falsa. Io non sono un robot, vederli insieme mi suscita qualche sensazione. Poi per Javier è un altro discorso, la cosa è capitata, non l’abbiamo cercata.