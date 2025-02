Tutto.tv - Helena e Javier hanno fatto l’amore al GF? Il dettaglio piccante sul comodino

Questa notte nella casa del Grande Fratello pare si sia consumato un rapporto intimo traPrestes eMartinez. Dopo aver vinto una prova nel corso della puntata di ieri del GF, la modella ha avuto la possibilità di scegliere una persona con la quale trascorrere la notte all’interno del tugurio. Senza pensarci minimamente su, la donna ha optato perMartinez. I due, così,trascorso diverse ore in totale solitudine e pare che sia scattato qualcosa di più di un bacio. Notte di passione traal GF: cosadettoPrestes eMartinezavuto davvero un rapporto intimo questa notte all’interno della casa del Grande Fratello? Stando ad alcuni dettagli trapelati sul web, pare proprio di sì. In particolar modo, i telespettatori del programmaassistito ad una conversazione avvenuta tra i due questa mattina che non sembra lasciare molto spazio all’immaginazione.