Harry Potter inaffondabile ma Un passo dal cielo domina Chi vince la sfida talk

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 6 febbraio 2025 vedono, in prime time, il nuovo appuntamento con l'ottava serie di Undalcon Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Deganre la serata con una media di 4.048.000 spettatori pari al 22.0% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e con la partecipazione di Rebecca Staffelli - conquista invece il 14.9% con una media di 1.984.000 appassionati (Grande Fratello Night : 893.000 - 24.2%; Grande Fratello Live: 647.000 - 19.3% ) . Su Rai2, il serial The Rookie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato nei tre episodi rispettivamente una media di 580.000 telespettatori pari al 2.