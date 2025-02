Anteprima24.it - Hanon Systems smobilita: la rabbia dei sindacati e la disperazione degli operai

Tempo di lettura: 3 minutiLa mazzata sui lavoratori è tremenda.ha deciso di chiudere entro giugno lo stabilimento di contrada Olivola.I numeri previsti e auspicati della produzione di un’azienda leader nelle soluzioni innovative di gestione termica ed energetica, dicono gli emissari della multinazionale coreana, non possono essere conseguiti dalle attuali unità lavorative sannite per la obsolescenza dei macchinari e per la stessa struttura logistica dello stabilimento: così a Seul hanno deciso di cancellare Benevento.La decisione della proprietà asiatica è emersa a margine di un negoziato condotto in Confindustria Benevento: la riunione è durata pochissimo, giusto il tempo da parte del nuovo CEO, l’inglese Steave Foster, di comunicare alle parti sociali l’intenzione dire.