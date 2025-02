Hanno i preserv…?! Certo Grande Fratello si appartano e gli altri ‘cantano’

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Pigiama, mutande, calzini e ..”. Retroscena hot sul soggiorno in tugurio per Helena Prestes e Javier Martinez. Ilha regalato una serata romantica alla nuova coppia nata all’interno della Casa. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentinocosì potuto trascorrere una notte da soli, lontano dagli occhi indiscreti degliconcorrenti. E, ovviamente,celebrato al meglio l’inizio della loro relazione. Il tugurio si è trasformato in un vero e proprio nido d’amore. Al loro arrivo,trovato una cenetta per due, con palloncini a forma di cuore sparsi ovunque. Javi ed Helenacenato insieme, parlando un po’ di loro e dei loro sogni per il futuro, una volta terminata l’avventura nel reality di Canale 5. Ma non solo: ad attenderli c’era anche un letto a baldacchino.