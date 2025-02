Juventusnews24.com - Hancko Juventus, incastri per la finestra speciale di giugno. Da Torino vogliono anticipare i tempi: una cessione per fargli spazio?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juventus tornerà all'assalto di David Hancko nella finestra di giugno prossimo, quella utile ai club che giocheranno il Mondiale per puntellare la propria rosa. Lo slovacco è l'obiettivo numero uno dei bianconeri e potrebbe prendere il posto in rosa di Andrea Cambiaso, per cui a sua volta tornerà poi all'assalto il Manchester City. Un incastro possibile in vista dei prossimi mesi.