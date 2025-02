Lanazione.it - “Hai lasciato un vuoto enorme”: il corteo per Lorenzo, giovane vita spezzata sul lavoro

Massa, 7 febbraio 2025 – Lo strazio, l’incredulità, la rabbia. La voglia di giustizia. Un’altramentre lavora. All’indomani del tragico incidente mortale che ha visto la morte del36enneBertanelli, colpito alla testa e al torace da un’elica del peso di due tonnellate appartenente a uno yacht di 92 metri mentre stava lavorando con il collega sotto di essa, all’interno del bacino 2 dell’ente Bacini al porto di Genova, i sindacati saltano sulle barricate e ora chiedono maggiore sicurezza e la fine di “una vera strage”, come ha ricordato il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio. Un lungodei sindacati Fim Fiom e Uilm ha ’invaso’ Genova per onorare ildipendente della Mecline di Carrara, azienda specializzata in manutenzione navi che opera al molo Giano in subappalto a Amico & Co, ma anche per chiedere maggiori controlli e estendere i protocolli di sicurezza del porto anche nell’area riparazioni.