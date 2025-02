Thesocialpost.it - “Ha violato il segreto”. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) denuncia il procuratore Lo Voi

La diffusione di informative da parte dell’Aisi riguardanti Gaetano Caputi, attuale capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, è al centro di un esposto presentato nelle ultime ore dal Dis, ilche coordina i servizi segreti, alla procura di Perugia, come riporta l’Ansa. Si ipotizza una violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007. Questo perché la procura di Roma, che ha ricevuto le informative riservate, avrebbe dovuto prendere le dovute precauzioni per prevenire una diffusione inappropriatastesse.Nei mesi scorsi, Caputi aveva sportopresso la procura di Roma a seguito della pubblicazione di articoli sul suo conto apparsi sul Domani. L’indagine avviata ha rivelato che per otteneresu di lui erano stati effettuati tre accessi da parte di agenti dell’Aisi alla banca dati Punto Fisco.