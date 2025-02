Ilgiorno.it - “Ha un milione per salvare i soldati italiani?”, imprenditori vittime di una maxi truffa con la voce del ministro Crosetto

MILANO – “Ci sonoda liberare, mi servirebbe unper pagare il riscatto”. Laera quella deldella Difesa, Guido, riprodotta perfettamente dall’intelligenza artificiale. E dall’altra parte della cornetta c’erano professionisti efacoltosi che, vedendosi arrivare la telefonata da un numero potenzialmente del Ministero, non hanno dubitato. In un caso, sono stati addirittura chiesti soldi per liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente, in Iran e Siria. E, pronto, è arrivato il trasferimento di denaro. In realtà l’operazione era pensata da uno o piùtori professionisti che evidentemente conoscevano bene la rete di amici stretti del, e sapevano come andare a colpo sicuro. Per questo la Procura di Milano guidata da Marcello Viola ha aperto un fascicolo affidato al pm Giovanni Tarzia peraggravata.