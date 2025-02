Ilfattoquotidiano.it - “Ha ucciso mia nipote come un codardo”: scoppia la rissa in tribunale. La furia dei parenti della vittima contro il presunto assassino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’aula ditrasformata in un ring. È successo lo scorso 31 gennaio ad Albuquerque, in New Mexico, dove duedi unadi omicidio hanno aggredito ildurante un’udienza del processo a suo carico. Un’esplosione di rabbia e dolore, catturata dalle telecamere di sicurezza e diventata virale sui social media. L’imputato, Alexander Ortiz, 21 anni, è accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata, Alianna Farfan, uccisa da un colpo di pistola l’11 gennaio 2024. Ortiz, arrestato nel febbraio dello stesso anno, si è sempre dichiarato non colpevole. Venerdì scorso, durante un’udienza preliminare per discutere del suo patteggiamento, la situazione è degenerata.Il video, diffuso dalla polizia, mostra un uomo, identificatoCarlos Lucero, zio, scavalcare le transenne e avventarsi su Ortiz, che tenta invano di fuggire.