Ha preso in giro Maria De Filippi e tutta Italia Uomini e Donne la scoperta sulla nuova tronista Chiara e il caos

Il nuovo trono dinon è nemmeno iniziato ed è giàchoc. Come anticipato anche su queste colonne, lo scorso 28 gennaio presso gli Studi Elios è stata registrata una lunghissima puntata in cui è stata presentataPompei, che hail posto di Martina De Ioannon. Laha partecipato a un totale di quattro registrazioni, fino al 4 febbraio scorso. Ma nessuna di queste puntate è andata in onda e ora c’è il rischio concreto che il pubblico non le vedrà mai.Il motivo? In queste ore è arrivata una pesante segnalazione sul conto dellada parte del suo presunto fidanzato che sui social ha pubblicato una serie di storie che hanno lasciato tutti senza parole. Un messaggio lunghissimo in cui Riccardo, questo il suo nome, parla della loro relazione.