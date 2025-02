Tuttivip.it - “Ha chiuso, è finita”. Grande Fratello, il crollo di Helena: è bufera. “Gravissimo, doveva pensarci prima”

Leggi su Tuttivip.it

La puntata delandata in onda il 6 febbraio ha segnato una serata difficile perPrestes. La modella, protagonista di una discussione accesa con Zeudi Di Palma, ha visto un drastico calo di follower su Instagram, perdendo oltre 25mila seguaci in pochissime ore.Durante la diretta,e Javier Martinez hanno ufficializzato la loro relazione, ma molti coinquilini hanno mostrato scetticismo, con Zeudi che ha commentato: “Tra loro non durerà”. Questo scambio di opinioni ha acceso una discussione tra le due concorrenti, ma è stato un altro episodio a scatenare la reazione del pubblico.Nel corso di un blocco pubblicitario,ha pronunciato una frase che ha suscitato indignazione tra i telespettatori: “Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio.