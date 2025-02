Fanpage.it - Guida per 600 km per fare una sorpresa alla figlia: “L’avevo sentita giù. Aveva bisogno di un abbraccio”

Leggi su Fanpage.it

Dopo aver sentito al telefono lain predanostalgia, un padre americano ha deciso di mettersi subito in macchina e affrontare quasi sei ore di strada per farle una. Il momento dell'incontro, ripreso dal genero, è diventato un virale esempio di amore genitoriale: "Non l'ho mai fatto prima, ma lo rii ogni giorno".