Guida completa al Festival di Sanremo 2025 | date e dove vederlo

Leggi su Open.online

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, nello storico teatro Ariston, va in scena la 75esima edizione deldi, condotto da Carlo Conti. La kermesse viene trasmessa in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dalle 20.40, mentre per tutti gli aggiornamenti basta consultare gli hashtag ufficiali sui social media.Quando è ildiIldiha ormai un programma standard che viene riproposto di anno in anno, al netto di qualche piccolo cambiamento. E non fa eccezione la 75esima edizione. La prima serata il martedì, in questo caso 11 febbraio, per chiudere con la finalissima il sabato sera, 15 febbraio.Prima serata (martedì 11 febbraio): tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono.Seconda serata (mercoledì 12 febbraio): una prima metà dei cantanti torna sul palco dell’Ariston.