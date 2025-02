Agi.it - Guida ai misteri di "Roma Celeste"

AGI - Il nome della città è, “” è l'attributo per la spiritualità dell'arte che vi si risiede e “” - in chiave teologica, come per esempio spiega il vocabolario Treccani – sta a indicare le verità che si comprendono quando sono rivelate. Ma come si fa ad arrivare alla rivelazione? Sembra più roba da mistici che da semplici mortali. Forse porre alcune domande può aiutare: cosa volevano dire i maestri che hanno realizzato tanta bellezza? come hanno fatto a raggiungere vette espressive così alte? Perché le loro opere si trovano proprio a? Lanon è la rassegna completa della produzione dei celeberrimi geni di scalpello e pennello, perché dovrebbe essere fitta di note e scritta con una prosa più adeguata. Il testo intende proporre alcuni itinerari religiosi ai quali il cristianesimo dà un particolare valore simbolico e che il Giubileo 2025 - aperto il 24 dicembre scorso e che si concluderà nello stesso mese di quest'anno - sembra l'occasione ideale per tentare di fare luce sul significato della Capitale e della sua arte.