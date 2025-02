Notizie.com - Guerra in Ucraina, Emergency apre tre cliniche nel Donbass ma la situazione è sempre più drammatica: “Mancano medici e ospedali”

Una delle zone più colpite dallatra Russia e. Il, e in particolare l’Oblast di Donetsk, conta decine di migliaia di morti a partire dal 2014. Da ben prima, quindi, che Putin lanciasse quella che in Russia viene definita “operazione militare speciale”. È qui cheha riabilitato e inaugurato tre nuovedi salute primaria. In tutto, sono ora tredici le strutture sanitaria che l’ong fondata da Gino Strada ha letteralmente rimesso in piedi sul territorio ucraino nel corso dell’ultimo anno.Per capire l’importanza di questa operazione bisogna appunto calarsi in quella che è la realtà del Donetsk. Siamo in una delle regioni più remote di tutto l’Oblast, quella di Kramatorsk, dove la popolazione è stata letteralmente decimata nel corso del tempo. Chi, purtroppo, caduto sotto le bombe e i proiettili; chi sfollato dopo i continui attacchi militari.