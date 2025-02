Torinotoday.it - Guerra ai nuovi parcheggi a pagamento e alle tariffe aumentate: bruciato un parchimetro a Chieri

Leggi su Torinotoday.it

parole ai fatti (oltraggiosi)? A, non si placano le fortissime polemiche per gli aumentideie l’estensione delle aree di sosta ain città (Qui per tutti i dettagli sulle novità inizialmente introdotte, prima del parziale passo indietro.