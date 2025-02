Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, aggredisce infermiera al pronto soccorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 7 febbraio 2025 - Ancora un’aggressione ai danni di personale sanitario all’ospedale di. I fatti alE’ accaduto in mattinata verso le 6,30 aldella Bassa, dove una donna, già nota per aver creato disturbo in altre occasioni, si è introdotta nel reparto di prima emergenza. Qui è stata notata e riconosciuta da un’, che l’ha invitata ad allontanarsi. Reazione dell'estranea L’estranea, di 42 anni e residente a Gualtieri, le ha afferrato con forza il braccio sinistro, causandole lesioni guaribili in un paio di giorni. Per fortuna l’intervento di altro personale del, insieme ai carabinieri del Radiomobile, ha permesso di bloccare subito quel gesto violento. La donna è stata poi accompagnata in caserma per le formalità di rito, prima di essere denunciata alla magistratura per lesioni personali a esercente una professione sanitaria.