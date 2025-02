Guardiola non sta bene | la frase fa calare il gelo

Leggi su Sportface.it

La dichiarazione del suo ex campione fa preoccupare tutti, aumentano le preoccupazioni riguardo le condizioni di Pep: “Non sta”Se non è il momento più difficile della sua gloriosa carriera, poco ci manca. Pepsta attraversando una stagione ricca di insidie con il suo Manchester City e il ricco mercato invernale sembra non aver risolto una situazione abbastanza insolita.La lotta al titolo in Premier League è compromessa da tempo: i Citizens sono quinti in classifica, il Liverpool capolista (una partita in meno) dista ben 15 punti, troppi da recuperare anche per una corazzata come il Manchester City.Non è andata meglio in Champions League. La squadra inglese ha rischiato una clamorosa eliminazione alla prima fase, finendo quasi fuori dalle prime 24 posizioni in classifica.