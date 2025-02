Anteprima24.it - Gruppo consiliare “Nuova Cusano”, due importanti problematiche poste all’attenzione del sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti“I consiglieri deldi opposizione, Marino Patrizio Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con due rispettive note del 4 febbraio 2024, riportate per intero sulla loro pagina facebook, hanno sollecitato ildiMutri al riscontro di informazioni e alla risoluzione rispettivamente di dueche in questo periodo sono oggetto di discussione nel paese: la gestione della Sagra dei funghi 2024 e l’assenza di illuminazione elettrica votiva al Cimitero comunale. In merito alla problematica Sagra i consiglieri lamentano, sollecitandone la risposta, il mancato riscontro, nei tempi previsti dal regolamento, alla loro interrogazione n. 13 del 13 gennaio 2025 tendente a conoscere, a fronte della numerosissima presenza di visitatori e quindi dell’immancabile introito economico da parte del Comune, Ente organizzatore della manifestazione, le motivazioni per le quali ad oggi, a circa 4 mesi dalla conclusione della Sagra dei Funghi 2024, numerosi operatori (parcheggiatori, proprietari aree parcheggio, ausiliari della viabilità, guide turistiche, animatori etc.