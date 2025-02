Avellinotoday.it - Grottaminarda, stretta sulla movida: l'ordinanza del sindaco

Chiusura al traffico veicolare ed alla sosta sul Corso Vittorio Veneto ogni sabato, divieto di assembramenti molesti, di diffusione di musica oltre i decibel previsti dalla norma e divieto di somministrazione di alcolici ai minori come per legge.Questi, in estrema sintesi, i contenuti.