Grobbelaar il testimone delle stragi | Venivo dalla guerra in Zimbabwe ma quello che visto all’Heysel…

Brucearrivò al Liverpool nel 1981, direttamentecivile in. Aveva vist cose noi umani. “Pensai: vengo pagato per fare qualcosa che amo. So che questo non mi ucciderà. Non è una. Ci sono stato. Ero felice di essere vivo. Godiamocela e basta. Quindi ogni singolo giorno, indossavo un grande sorriso sulla faccia”, dice intervistato dal Telegraph.in Italia ce lo ricordiamo soprattutto per i rigori della finale di Coppa dei Campioni del 1984 contro la Roma. Masticò la rete della porta: “Ricordo di aver pensato è come gli spaghetti”.è diventato il primo portiere ad applicare i giochi mentali ai rigori. Emi Martinez e Jordan Pickford devono tutto a lui, scrive il Telegraph.Quel Liverpool allenava i portieri a giocare coi piedi, erano avanti: “Questa era la filosofia del Liverpool: i portieri erano bravi con i piedi.