Grecia, premier Mitsotakis a Santorini: "Ci prepariamo al peggio"

Ilgreco Kyriakosè arrivato ain un momento in cui un’intensa attività sismica continua a mettere alla prova gli abitanti delle Cicladi. Il primo ministro ha ispezionato le strutture di preparazione alle emergenze e ha annunciato un pacchetto di finanziamenti da 3 milioni di euro per la costruzione di un percorso di evacuazione di emergenza nella parte meridionale dell’isola. “Ci stiamo preparando alnon perché crediamo che accadrà qualcosa di catastrofico, ma perché dobbiamo essere pronti per ogni evenienza”, ha dettodurante un incontro con i funzionari locali. L’intensificarsi dell’attività sismica ha spinto le autorità greche ad attuare ulteriori misure precauzionali, tra cui la limitazione del traffico nelle aree considerate a rischio frane.