Grande novità di questa edizione | la serata delle Cover sarà una gara autonoma che non influirà sul risultato finale

Sanremo 2025 non ha monologhi dolenti o motivazionali come ci avevano i festival di Amadeus, ha comunque più o meno lo stesso sistema di votazione. Un sistema semplice e allo stesso tempo non semplice, ecco dunque una guida pratica per districarsi fra i meccanismi di voto. Come sempre, le giurie che decretano il vincitore sono tre: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa e la GiuriaRadio (che dall’anno scorso ha sostituito la Giuria Demoscopica). Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in? X Leggi anche › Fedez si ritira da Sanremo 2025? Le ipotesi, la smentita e i dubbi Tra leintrodotte da Carlo Conti c’è quella in merito alladella, che da quest’anno diventa unaininfluente nel decretare il vincitore