Ilnapolista.it - Grande gol di Kvaratskhelia che regala il vantaggio al Psg contro il Monaco (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

gol dicheilal Psgilsi è finalmente presentato al Psg alla sua maniera, con un gran gol. Servito in area da Barcola, hallato di destro, dribbling a rientrare che ha mandato chissà dove il suo marcatore e poi ha messo in rete su uscita del portiere. Rete dacalciatore quale il georgiano è. Kvara ha portato il Psg insulper 2-1, poi è arrivata anche la terza rete firmata da Dembélé. Il Psg adesso ha tredici punti disul Marsiglia e sedici sulscores Paris’ second goal pic.twitter.com/53LxlyLukL— ???? (@CR74) February 7, 2025, l’articolo 17 (e la sentenza Diarra) erano pericolosi perché il Napoli lo pagava pocoI lettori del Roma e i seguaci di Enrico Fedele sapevano da settimane die del pericolo dell’articolo 17 e della sentenza Diarra.