Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia in atteggiamenti molto confidenziali con un ex tentatore la notte di Capodanno: la segnalazione (Foto)

Poco fa Alessandro Rosica sui suoi profili social ha spoilerato unadiBruschi che potrebbe non piacere a Giglio, concorrente dell’attuale edizione delcon cui la modella toscana aveva intrapreso una relazione nella Casa del reality show prima che decidesse di abbandonare il gioco per motivi personali.sarebbe stata beccata incon un exdi Temptation Island.Come vediamo, il blogger oltre a pubblicare il video della donna in dolce compagnia (qui di seguito il frame tratto dalla clip) ha postato anche unadel presunto uomo con cui l’ex gieffina avrebbe passato l’ultimadell’anno.Le immagini verranno mostrate al suo fidanzato nella prossima puntata del? E come la prenderà?Nel momento in cui scriviamonon si è ancora esposta a riguardo.