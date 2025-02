Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi ha tradito Luca? Spunta il video con un altro uomo

, ex concorrente del, è finita al centro di un nuovo scandalo. Una segnalazione inviata ad Alessandro Rosica ha sollevato dubbi sulla sua fedeltà aGiglioli, con cui aveva iniziato una storia d’amore nel reality. Secondo il messaggio ricevuto dall’esperto di gossip,sarebbe stata vista in atteggiamenti intimi con unragazzo in una discoteca. Ildiffuso da Rosica sembra confermare la segnalazione. Il ragazzo in questione è un vecchio volto di Temptation Island: scopriamo chi è.: la segnalazione shock suAlessandro Rosica ha condiviso il messaggio ricevuto da un utente che afferma di aver vistoin discoteca con un. “Vorrei fare alcune segnalazioni per quanto riguarda l’ex concorrente delJulia, la quale è stata avvistata presso il locale Nc 33 B di L (da diverse persone) nella notte di Capodanno, avvinghiata ad un ragazzo che non era di certo il suo (Giglio, attuale concorrente)”, si legge nel messaggio.