Latuafonte.com - Grande Fratello Vip 24/25 sondaggi ultim’ora: eliminato 30° puntata

Leggi su Latuafonte.com

Chi sarànelladelin onda lunedì 10 febbraio 2025? Ci sarà una nuova eliminazione nel 30esimo appuntamento di questa edizione. Attualmente in sfida ci sono Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Iago Garcia. Questi concorrenti sono finiti al televoto tramite le nomination, avvenute con i piramidali. Ma vediamo ora insieme cosa rivelano isu questo televoto. Il pubblico sta votando chi vorrebbe salvare, il meno votato verrà.GF Viptelevoto oggi: Zeudi, Amanda, Pamela, Stefania, IagoDopo l’eliminazione di Eva Grimaldi al GF, come previsto dal nostroo e con una percentuale molto bassa, il pubblico torna a votare. I telespettatori devono mettercela tutto per salvare i propri concorrenti preferiti.