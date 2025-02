Tvzap.it - “Grande Fratello”, Signorini rivela la data della finale

News Tv. Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello? Solitamente, il reality show di Canale 5 si interrompe per dare spazio a L'Isola dei Famosi. Tuttavia, l'ingresso di nuovi concorrenti (l'ultimo solo due settimane fa), fa pensare che il programma possa durare ancora diverso tempo. Durante la puntata di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha annunciato quando si svolgerà la finale. Le ipotesi dei concorrenti. Lunedì scorso durante la ventottesima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha dichiarato che questa edizione è arrivata al giro di boa e alcuni gieffini ci sono spaventati.