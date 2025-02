Superguidatv.it - Grande Fratello, nuovo scontro tra Amanda e Jessica | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa delè tempo di unconfronto traMorlacchi eLecciso. Da amiche a nemiche? Come mai? Cosa è successo?Morlacchi suLecciso “non sono tirchia”Alnon corre buon sangue traMorlacchi eLecciso. Il ritorno nella casa della cantante dei Gazosa ha scombussolato gli equilibri nella casa tra cui anche il rapporto con la sorella di Loredana Lecciso. Le due da amiche sono diventate improvvisamene nemiche e nel corso delle ultime settimane si sono scontrate in diverse occasioni.Uno dei ultimi motivi sono stati degli orecchini cheha prestato ad. Durante le nominationnomina la cantante che non la prende molto bene chiedendole in diretta gli orecchini prestati. Durante le settimane le due si sono nuovamente scontrate e in puntata Alfonso Signorini cerca di capire come prosegue la loro amicizia.