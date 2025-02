Superguidatv.it - Grande Fratello, Maria Teresa Ruta indossa una protesi ai glutei nella casa | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

regala il primo momento epicodel: la conduttrice rivela dire unaai: “sono come un uomo!”e laaidelIl ritorno dicome concorrente delcomincia a regalare i primi momenti diilarità. La conduttrice e giornalista in settimana è stata sorpresa da Pamela Petrarolo adre qualcosa di strano; tra una chiacchiera e l’altra alla fine laha confessato di portare unaai. Inutile negare che la notizia ha divertito tutti i coinquilini e non solo, visto che anche Alfonso Signorini è sembrato molto interessato.“La prima l’ho messa nel 1988, lì sono piatta, sono come un uomo, anzi gli uomini ne hanno più di me” – raccontadiventatadel GF.