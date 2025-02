Superguidatv.it - Grande Fratello, l’opinione di Stefania Orlando su Lorenzo e Shaila | Video Mediaset

Alsi parla di, la coppia passa dalla crisi a far la pace e in pochi credono al loro amore. Strategia oppure no?I dubbi sualNella casa delsi torna a parlare di. Federico, il nuovo concorrente, in settimana ha espresso il suo punto di vista sulla coppia e in particolare sulla ex velina di Striscia La Notizia: “lei è molto leggera, spensierata, ma è cambiata da quando si è fidanzata cone quando lui sbaglia penso” , ma lei ribatte “ho un cervello pensante, sono sempre stata me stessa conho trovato il coraggio di dire sempre quello che penso“.Anchedifende: “ho apprezzato tanto questa cosa, ma lei è capace di decidere la dove ho dei momenti down, lei è la mia parte leggera, mi aiuta tanto in questo e ha anche abbastanza coraggio da prendere decisioni“.