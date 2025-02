Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla ventinovesima puntata

A parte gli strafalcioni di Alfonso Signorini (che nelle ultime settimane continuava a ribadire che “siamo al giro di boa, siamo al giro di boa!“, e – se fossimo veramente al “giro di boa” solo ora – ‘sto programma finirebbe a giugno giusto in tempo per collegarci con Filippo Bisciglia sul tronco), erano più che altro i rumor dei giorni scorsi che parlavano di una finale delprevista per maggio a terrorizzarmi.Pensare che quest’edizione moribonda dagli ascolti ridicoli, iniziata già male ma che sta continuando pure peggio, potesse durare quanto un parto mi suonava altrettanto doloroso. Cioè, anche il trono di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne l’avevano tirato avanti nove mesi, ai tempi. Ma almeno lì c’era uno sfracco di trash da godersi, due risate te le facevi, e si trattava comunque di una manciata di ore a settimana al massimo.