Tvzap.it - “Grande Fratello”, la mamma di Alfonso lancia frecciatine a Federica: la reazione di lei

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, ladi: ladi lei. Durante la diretta di giovedì 6 febbraio,D’Apice ha ricevuto un messaggio da parte della madre. Nella lettera, la donna ha rimarcato il suo sostegno al figlio e alle sue scelte cogliendo però l’occasione di fare anche un commento tra le righe nei confronti della ex di lui,Petagna. Ecco come ha reagito lei. (.)Leggi anche: “”, Signorini rivela la data della finaleLeggi anche: “”, scivolone per Helena che viene riempita di critiche“”, nuovo amore trae ChiaraTra le storie d’amore nate quest’anno nella casa del “”, c’è anche quella traD’Apice e Chiara Cainelli. Tra i due, apparentemente così diversi, è scattato un feeling particolare e giorno dopo giorno il legame si sta rafforzando.