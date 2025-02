Isaechia.it - Grande Fratello, la frase di Helena in diretta fa infuriare il web: cosa ha detto (Video)

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del, durante la quale al centro dell’attenzione c’è stata ancora una voltaPrestes, che negli ultimi tempi ha fatto molto discutere per via del triangolo amoroso con Zeudi Di Palma e Javier Martinez.Negli ultimi giorni, però, la modella ha espresso il suo interesse per Javier, mettendo un freno al rapporto con Zeudi e definendola solo un’amica. Anche Javier, dal canto suo, dopo giorni di indecisione ha deciso di approfondire la conoscenza cone nelle ultime ore i due si sono lasciati andare a diversi baci.Nel corso della puntata di ieri sera si è parlato proprio di questo nuovo rapporto e Zeudi ha ammesso di esserci rimasta male per il cambio di rotta di Javier e per la piega che ha preso il rapporto con