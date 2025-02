361magazine.com - Grande Fratello, “il piano per eliminare Shaila e Lorenzo” dal reality

, ci sarebbe unperdal gioco a favore di Javier ed Helena– Tra un mese, come ha detto ieri in puntata Alfonso Signorini, il programma finirà e sarà decretato il vincitore di questa 18esima edizione delshow di casa Mediaset. Si andrà avanti infatti sino a fine marzo. E mentre i concorrenti sognano di salire sul podio, ci sarebbe chi sta “tramando” alle loro spalle. Ci riferiamo alla coppiaGatta-Spolverato. Due concorrenti forti che aspirano, come gli altri alla vittoria, di cui si è parlato molto durante le puntate del.Pare, secondo fonti vicine al programma, come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ci sia “unperla coppia formata dadal gioco” o attraverso “la nomination o per meccanismi interni come la catena” scrive Deianira sul suo profilo Instagram.