361magazine.com - Grande Fratello, Helena fa uno scivolone su Zeudi. Piovono le critiche sui social

in puntata ieri sera ha fatto unosue il web l’ha ampliamente criticata Cosa ha detto la modella– Durante la diretta del reality show mentre si parlava della nuova coppia Javier-ha detto la sua e che, secondo lei, questa coppia ha vita breve. Le parole dette dall’ex Miss non sono piaciute alla modella che nel ribattere ha commesso uno, suscitando l’ira del web. Ma cosa ha detto? Sulla coppiaha ammesso che il flirt sarà breve: “Non credo che questa coppia duri. Lui lo vedo molto confuso e deve analizzarsi bene. Non riesco più ad essere amica di lei, all’inizio abbiamo avuto un flirt e poi non ho la necessità di essere sua amica. Non posso essere falsa. Io non sono un robot, vederli insieme mi suscita qualche sensazione.