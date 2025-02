Davidemaggio.it - Grande Fratello finisce a fine marzo

Leggi su Davidemaggio.it

Quanto dura questo? E’ la domanda che da qualche puntata si ripetono i concorrenti, ma che avrà iniziato a farsi anche il pubblico a casa. Alfonso Signorini, fino a ieri sera, era fermo alla frase “siamo al giro di boa”, ma in realtà è stato ampiamente superato.Come la scorsa edizione, il reality avrà una durata di circa sei mesi. Partito a metà settembre, si concluderà – come confermato dallo stesso conduttore nella puntata di ieri sera – a. La Casa, ancora fin troppo affollata, ospiterà dunque gli inquilini per un altro mese e mezzo. Lo scorso anno il programma si concluse il 25.Il GF andrà per ora avanti con il raddoppio settimanale, che non si fermerà la prossima settimana contro il Festival di Sanremo: il reality sarà regolarmente in onda giovedì 13 febbraio, nonostante gli ascolti che proprio di giovedì arrancano (anche ieri meno di 2 milioni di spettatori e soltanto il 14.