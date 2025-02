361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi stronca le critiche: “Non sono cambiata”

Leggi su 361magazine.com

risponde ai commenti dei fan ele. Ecco cosa è emerso dal social network Xcon determinazione e grinta sta ricoprendo il ruolo di opinionista in questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. Lain ogni diretta si espone senza freni affrontando anche confronti e scontri con gli inquilini che animano ogni giorno la Casa più spiata d’Italia.Leggi anche Casa Chi arriva a Sanremo: ecco tutti i dettagliL’opinionistalesui socialTra una critica e l’altra, un utente esclama: “Giusta è la tua opinione.. Ma la nostra anche dire che Iago è molto più educato di Shaila e Lorenzo.”, al tal punto larisponde: “Ok. La prossima volta farò l’intera classifica”. E poi un fan chiede: “da opinionista dovresti anche seguirlo il gf altrimenti perdi credibilità come l’elfo ? ma ti amo comunque”,risponde: “cosa ti fa pensare e addirittura scrivere che io non lo segua?”.